ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن بالسوق السوداءبالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، بتنفيذ حملات تموينية بمراكز الرحمانيه وأبو حمص وكوم حمادة ، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية ،و سمير البلكيمى

أسفرت الحملات عن عن ضبط 3مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن سكر بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموينبالبحيرة علي إستمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف الحملات التموينية ، والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ، والعمل على ضبط الأسعار ، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .