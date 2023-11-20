الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن بالسوق السوداءبالبحيرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، بتنفيذ حملات تموينية بمراكز الرحمانيه وأبو حمص وكوم حمادة ، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية ،و سمير البلكيمى

أسفرت الحملات عن عن ضبط 3مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن سكر بالبيع بالسوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأكدت مديرية التموينبالبحيرة علي إستمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم .

ومن جانبها أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف الحملات التموينية ، والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ،  والعمل على ضبط الأسعار ، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات  ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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