لطلبة العلم.. أدعية ما قبل الامتحان

عند أداء الامتحان يرغب الطالب في التقرب إلى الله بالدعاء، وهنا نستعرض له أفضلها.. (اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَنْ يَسارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وتَحْتي نُورًا، وأَمامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا).

(اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

(حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ). اللهم اكفنا ما أهمَّنا، وسهّل أمورنا، وافتح لنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألهمنا الصواب، وسدِّد يميننا، وبارك لنا في أفهامنا، وأوقاتنا. اللهمَّ إني أستودعك ما حفظتُ، وما فهمت، فرُدَّهُ إلينا عند الحاجة إليه.



