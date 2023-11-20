أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب ) فى بداية التعاملات، اليوم الإثنين 20 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2720 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2720 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3108 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2849 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2331 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1813 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1554 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1165 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 21760 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1981 دولارًا للأوقية.