مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، للعاملين بالحكومة، والتي ستتضمن الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرف مرتبات نوفمبر

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر، اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 29 نوفمبر، وستستمر لمدة 5 أيام، علي أن يكون صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.

وبالنسبة للزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة، فقد تم زيادة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه، وزيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 آلاف و508 جنيهات.

كما تم زيادة مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بـ 300 جنيه، ومرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بـ 300 جنيه.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد تم زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها، والدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها، والدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها، والدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها، والدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها، والدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها، والدرجة السادسة من 3500 إلى 4000 جنيه.

وحثت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ولمدة 5 أيام.



