دي لافونتي يؤكد وجود مخاوف بعدم إمكانية لحاق جافي بيورو ٢٠٢٤

بددت إصابة نحم وسط برشلونة ومنتخب أسبانيا جافي أفراح جماهير أسبانيا بالتأهل إلى يورو ٢٠٢٤ والفوز على جورجيا بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة بلد الوليد مساء الاحد .

وكان جافي قد تعرض لأصابة بدت منذ الوهلة الاولى انها ستكون إصابة معقدة بعدما حاول تلسيكرة على إحدى الكرات لكنه تعرض للاثابة وخرج محمولا والدموع في عينيه بعدما احس بفداحة الإصابة.

إصابة جافي سيطرت على كافة التعليقات عقب مباراة أسبانيا وجورجيا حيث اعرف كل نجوم منتخب لاروخا عن حزنهم بأصابع نجم وسط الملعب الشاب بينما كانت تعليقات المدير الفني لويس دي لافونتي تتسم بالحزن الشديد حيث قال : لاشك انها إصابة صعبة لم نحدد بعد حجم الإصابة ومدى تأثيرها على الاعب الا ان الواضح أن إصابة معقدة و سننتظر حتى تتضح مافي الأمور عقب اجراء كافة الفحوصات خلال الأيام القليلة .

وكانت الانباء الاولى عقب المباراة قد أكدت إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي وهو ما يعني نهاية الموسم مع ناديه برشلونة إلى جانب غيابه بنسبة كبيرة عن تشكيلة منتخب أسبانيا في اليورو الصيف المقبل .

وكان منتخب أسبانيا قد تأهل إلى نهائيات كأس امم أوربا بالفوز على جورجيا بهدفين ليحقق فوزه السابع من أصل ثمان مباريات خاضها في التصفيات .