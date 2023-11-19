تريزيجيه: الإرهاق أثر على مستوانا في مواجهة سيراليون

عبر محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر عن سعادته بالفوز على سيراليون بثنائية نظيفة في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال تريزيجيه في تصريحات عقب نهاية المباراة: " الرحلة كانت طويلة للغاية إلى ليبيريا ولم نأخذ وقتاً كافية للاستشفاء بعد مباراة جيبوتي وكان هناك حالة من الإرهاق ".

وأضاف: " رغم ذلك لم نخلق أعذار ونجحنا في تحقيق الفوز وحصدنا النقاط الثلاث ".

وأكمل تريزيجيه: " منذ بداية المعسكر لدينا هدف وهو تحقيق الفوز دون النظر إلى مكان المباراة من أجل تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكاس العالم ".

وإختتم: " شاركت في التأهل لكأس العالم 2018 وهذا فخر لي لكن لا يهم من سيكون سبب في التأهل، وأتمنى أن نتأهل للنسخة المقبلة للمونديال ".

وسجل تريزيجيه هدفي المنتخب الوطني في شباك سيراليون ليواصل تألقه اللافت في المباريات الأخيرة مع الفراعنة.