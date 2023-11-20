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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد ماهر في "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق

النجم الكبير أحمد
النجم الكبير أحمد ماهر

يستعد النجم الكبير أحمد ماهر لتصوير دوره في مسلسل"صيد العقارب "بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ومن المفترض أن ينافس العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ومن المعروف أن شارك النجم أحمد ماهر في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفي شعبان، وكوكبة كبيرة من النجوم.

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النجم الكبير أحمد ماهر

مسلسل "بابا المجال"، يستعرض قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، إذ يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يُلقب باسم "بابا المجال".

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي، وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن، في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

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النجم الكبير أحمد ماهر

كما شارك النجم الكبير أحمد ماهر في مسلسل المداح3، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي2023، ودارت أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والكثير من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريب، إذ يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.

 يذكر أن مسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال، هبة مجدى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، تامر شلتوت، صبحى خليل، هلا السعيد إضافة إلى نجوم الجزء الثالث يسرا اللوزى، محمد رياض، رانيا فريد شوقى خالد زكى، سلمى أبو ضيف وآخرين، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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النجم الكبير أحمد ماهر

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