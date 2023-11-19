أزمة السكر.. التجار تعطش السوق وطلب إحاطة بعد وصول الطن 35 الف جنيه بالمصنع

أزمة السكر.. لا تزال أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق أمر يثير العديد من التساؤلات وذلك بسبب نقصه في الأسواق بجانب ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.

وتشهد الأسواق خلال الفترة الماضية، أزمة في السكر وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها، مما أدى إلى اقبال الكثير من المواطنين على المنافذ والمحال التجارية لشراء أكبر كميات من السكر خوفا من انعدامه أو ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة التي قامت بها " بوابة الوفد " الأسبوع الماضي ذكر أحد التجار أن السكر غير المعبأ في الجملة يتعدى 35000 للطن بخلاف تكلفة النقل والتعبئة وهو ما أكده النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وطالب بتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتور علي المصليحي، وزير التموين، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السكر خاصة بعد ارتفاع سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع في بداية الشهر الجاري مقابل 17 ألف جنيه يوليو الماضي.

رئيس الشعبة: الأزمة الحالية أزمة مفتعلة

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات في تصريحات تلفزيونية: أن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار.

وكشف الفندي ، أن موعد انفراج الأزمة بات قريبا حيث أن رئيس الوزراء قام بالتدخل بتوجيه الوزارات المعنية لحل الازمة في الأسوق وستتوفر السلعة بشكل كاف في الأسواق خلال أيام من اليوم بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث أن مصر لدها احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر من السكر.