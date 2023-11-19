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التموين تكشف سبب ارتفاع أسعار السكر قي الأسواق (فيديو) الاحتلال الإسرائيلي: التحقيقات تشير لوجود رهائن في مستشفى الشفاء
الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماكرون لنتنياهو: عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير جدًا

ماكرون
ماكرون

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عدد الضحايا المدنيين كبير جدًا في قطاع غزة، مذكرًا إياه بالضرورة المطلقة للتمييز بين المسلحين والسكان.

 

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وتحدث ماكرون أيضًا الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا له أنه «يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين» في الضفة الغربية المحتلة، وفق الرئاسة الفرنسية.

يذكر أن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال اليوم الأحد، إن فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة طبية ثانية إلى قطاع غزة.

وأضاف المكتب، في بيان، أن فرنسا سترسل طائرة تحمل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية هذا الأسبوع، وستساهم أيضًا في إرسال مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر الحالي.

وتجهز فرنسا حاليًّا سفينة ثانية للعمل كمستشفى وهي حاملة الطائرات الهليكوبتر «ديكسمود» التي ستصل إلى مصر في غضون الأيام المقبلة.

وأرسلت فرنسا بالفعل أولى حاملات طائرات الهليكوبتر الفرنسية إلى المنطقة، وتضم نحو 60 سريرًا ومنطقتين للعمليات.

 

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