نجوى إبراهيم تستعيد أمام السيسي ذكريات "الرصاصة لا تزال في جيبي.. فيديو

استعادت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم ذكريات تمثيلها في الفيلم الحربي “الرصاصة لا تزال في جيبي”.

وقالت نجوى، خلال كلمة لها في الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلتها فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنها فخورة للغاية بدورها في الفيلم.

ونوهت إلى أن الفيلم كان عن قصة للأديب إحسان عبدالقدوس، وعمل على تنفيذه 3 مخرجين وهم حسام الدين مصطفى وخليل شوقي، بالإضافة إلى مخرج إيطالي مشهور تولى مهمة تنفيذ مشاهد المعارك.

وأكدت أن الفيلم يمثل لها معزة خاصة كونه اليوم الذي استطاعت فيه مصر هزيمة العدو الإسرائيلي.

الندوة التثقيفية

وتعقد الندوة التثقيفية الـ38 بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي وعدد من كبار السياسيين في مركز المنارة بمدينة نصر.

وتتضمن الندوة عرضا للأفلام الوثائقية والعروض الفنية والأغنية، وتكريم عائلات الشهداء والجرحى وأبطال الحرب.

وتعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مشرقة في تاريخ الجيش المصري، الذي كان في يديه مفتاح انتصار لا شك فيه، دفع المصريون من أجله بدم نقي - عودة الجزء الثمين والعزيز من سيناء.

ولم تكن حرب أكتوبر المجيدة معركة عسكرية حققت فيها مصر أكبر انتصار لها فحسب، بل كانت أيضًا اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الأحلام إلى حقيقة، فقد تحدى الجيش المصري أكثر المستحيل، وغزاها وانتصر، ولأي شعب أثبت تفوقه في أصعب اللحظات.

كان جوهر حرب أكتوبر صراعا حول الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار إلى الكبرياء؛ غيرت الحرب خريطة التوازن الإقليمي والدولي. في 6 أكتوبر 1973، تم تدمير قناة السويس تحت صرخات "الله أكبر"، وعبر عشرات الآلاف من أبطال الجيش إلى الضفة الشرقية للقناة لاستعادة الأرض الفيروزية من أعداء إسرائيل، وتكبدوا خسائر لن ينساها أعدائهم أبدا، واستعاد المصريون كرامتهم واحترامهم أمام العالم كله.