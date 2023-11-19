نجح منتخب صربيا في خطف بطاقة التاهل لمنافسات أمم أوروبا 2024 المقرر لها في المانيا، ليكون المنتخب رقم 17 الذي يحسم التأهل مباشرة لليورو المقبل.

صربيا المتأهل رقم 17 لـ أمم أوروبا 2024

تعادل منتخب صربيا مع نظيرة مونتينيجرو "الجبل الأسود" بهدفين لكل منتخب، ليخطف بطاقة العبور الثانية عن المجموعة السابعة مباشرة لليورو 2024.

حتى الآن تأهل 16 منتخب لأمم اوروبا بشكل رسمي بالإضافة إلى منتخب المانيا الذي يستضيف المسابقة، ليكمل الـ 17 المتأهلين حتى الآن، ويتبقى 5 مقاعد في التصفيات هم محل الصراع في الجولة الأخيرة.

ويتبقى 3 منتخبات حتى يكتمل العدد بـ 24 منتخب في امم اوروبا 2024، والذي سيتم حسمه من خلال ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية، والتي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، حيث سيتأهل منهم 3 فرق أيضا.

وتاهل حتى الآن لـ أمم أوروبا 2024 كل من منتخبات:-