استاذ بجامعة القدس: موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، على الدور التي تلعبه الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والحرب في غزة، مشددًا على أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، كما أن لمصر دور كبير خلال الفترة الحالية وظهر في رفضها القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية والحرب في غزة

وأضاف “الرقب”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا ما شاهدناه في ربط خروج الرعايا بدخول المساعدات، وهذا موقف يقدر للقيادة المصرية، مشيدًا بدور الإعلام المصري في نقل ودعم الشعب الفلسطيني، حيث قدم إعلام يحترم ويقدر، كما أنه ساهم بشكل كبير في نقل الصورة الحقيقة لدول العالم.

تعليق استاذ بجامعة القدس عن دور مصر في القضية الفلسطينية

ونوه بأن سكان الشمال لم يذهبوا للجنوب، كما روج في الأيام الأخيرة، حيث أكد أن الأغلبية من سكان شمال غزة متمسكين بأرضهم حتى اللحظة الحالية.



وفي وقت سابق، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الوضع في غزة الآن مأسوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف “الرقب”، خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الوضع في غزة يزداد سوءًا خاصة مع ازدياد قصف جيش الاحتلال المستشفيات زاعمة وجود أنفاق تحتها.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المشاهد الوحشية من القتل المتعمد للأطفال والنساء وأن أكثر من 75٪ من الضحايا أطفال ونساء وهذا يعطي دلالة أن بنك الأهداف الإسرائيلي مفلس، فضلًا عن مشهد الدمار الذي لم تشهده غزة على مدار الصراع العربي الإسرائيلي وأن 50٪ من المباني في قطاع غزة هدمت وهناك تعمد في استهداف المؤسسات التعليمية بشكل كامل جامعات مدارس وكذلك تعمد في هدم المستشفيات والمساجد والكنائس وبالتالي لا مكان آمن في غزة.