مدرس يتعدى على طالب ويصيبه بجروح في الرقبة والظهر بأبو حماد بالشرقية

تعرض طالب بالمدرسة الإعدادية المشتركة بأبو حماد البلد بمحافظة الشرقية، للإصابة في الكتف والرقبة نتيجة التعدي عليه من اخصائي اجتماعي يدعى محمد عبد الظاهر محمد، ما دفع أسرة الطالب إلى تحرير محضر شرطة يحمل رقم( ٨٥٥٧) ضد المعلم بعد فشل كافة المحاولات للوصول إلى حل لمنع المدرس من التعدي والتنمر على الطالب علاء رضا محمد محمد.

محضر ضد مدرس يعتدي على طالب

وقام رضا محمد محمد ولى أمر الطالب، بتحرير محضر للمدرس يتهمه بالتعدي على نجله بالضرب والسب والقذف، ما تسبب في إصابة التلميذ بجروح في الكتف والرقبة، وتضمن المحضر اتهام المدرس باضطهاد الطلاب ودائم التعدي عليه بالعصى.

محضر ضد مدرس اعتدى على طالب

وقال ولى أمر الطالب في المحضر لم نقم بتحرير محضر وقت التعدي، لمحاولة الوصول إلى حل ومنع الأخصائي الاجتماعي من التعدي على نجلهم، بالطريقة الودية لكن المدرس رفض وأصر على التعامل بهذه الطريقة.

تقرير طبي

وفور تحرير المحضر، قامت الأجهزة الأمنية بتحويل الطالب إلى مستشفى أبو حماد لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.

توكيل بشهادة مدرس بالتعدي على الطالب

وأكدت أسرة الطالب، أن نجلهم يبلغ من العمر 13 عام، ومريض بالصرع، وهو من الأشخاص ذوي الهمم، مشيرين إلى أن تكرار التعدي عليه من المدرس تسبب اصابته بحالة نفسية والدخول في حالة بكاء مستمرة، مطالبين بوزارة التربية والتعليم، بمعاقبة المدرس والتحقيق معه لاخذ حق الطالب ومنع تلك الممارسات التى تجعل الطلاب يمتنعون عن الذهاب إلى المدرسة.