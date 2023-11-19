توقف مباراة مصر وسيراليون بسبب دخول الجمهور أرضية الملعب

توقفت مباراة مصر وسيراليون بسبب دخول الجمهور لأرض ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، في المواجهة الجارية بين الطرفين ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

توقف مباراة مصر وسيراليون بسبب دخول الجمهور

وشهدت الدقيقة 89 من عمر مباراة مصر ضد سيراليون توقف اللقاء بسبب اقتحام عدد من الجمهور لملعب اللقاء، مما أدى إلى توقف اللقاء لأكثر من دقيقتين حتى تم إخراج الأعداد التي دخلت الملعب.

احتسب الحكم 8 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة، والتي كان من بينها التوقف لمدة دقيقتين تقريبًا.

سجل اهداف منتخب مصر في شباك سيراليون اللاعب محمود حسن تريزيجية في الدقيقة 18 والدقيقة 62 من عمر الموجهة التي شهدت بطاقة حمراء على اللاعب تيرس فورنا.