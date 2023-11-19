يقوي المناعة ويعزز صحة القلب| طريقة عمل سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

سلمون بالكاري وحليب جوز الهند من الوصفات الصحية الشهية التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الأوميجا 3 وحمض اللوريك التي يعمل على تعزيز المناعة، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

طريقة عمل سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

المقادير

- سلمون : 500 جرام (فيليه / مقطع قطع صغيرة)

- بصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- ثوم : 4 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- طماطم : 2 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- بهارات الجرام ماسالا : نصف ملعقة صغيرة

- كركم : نصف ملعقة صغيرة

- كاري : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- زيت : 4 ملاعق كبيرة

- حليب جوز الهند : علبة

- ماء : كوب

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

طريقة التحضير

تبلي قطع السلمون بالملح، والفلفل الأسود، ونصف ملعقة كبيرة من الكاري، ورشة كركم، ورشة غارام ماسالا.

سخني الزيت في مقلاة على النار، وأضيفي ثلث كمية السلمون، وقلبي من وقت إلى آخر حتى يحمر، ثم أعيدي الكرة حتى تنتهي من قلي كمية السلمون كاملة.

أضيفي البصل في المقلاة نفسها وقلبي حتى ينضج، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لدقيقة، ثمّ أضيفي مكعبات الطماطم.

تبلي بالبهارات وقلّبي المكوّنات لعدة دقائق، ثمّ اسكبي حليب جوز الهند والماء، واتركي الخليط حتى يغلي على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي قطع السلمون، واغلي الخليط لمدة 15-20 دقيقة إضافية، ثم أضيفي الكزبرة، وحرّكي المكوّنات لمدة 3 دقائق، ثم قدميه ساخناً.

فوائد حليب جوز الهند

يقلل قرحة المعدة

وفقا لدراسة نشرت في أبحاث العلاج بالنباتات ، فإن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للسرطان ، والتي لديها القدرة على الحد من نمو القرحة وتقليل حجمها .

يعزز صحة القلب

حليب جوز الهند يساعد في تعزيز صحة القلب بسبب وجود حمض اللوريك في ذلك وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض أن تناول عصيدة جوز الهند يساعد على خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكولسترول الحميد بنسبة18 ٪ .

يقوي الجهاز المناعي

يحتوي جوز الهند على حمض اللوريك، والذي يعرف أنه يدعم الجهاز المناعي وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمنع نمو السلالات البكتيرية مثل المكورات العنقودية الذهبية ، المتفطرة السلية والعقدية الرئوية وهذا بدوره يساعد على حماية الجسم من الالتهابات البكتيرية المختلفة.

فقدان الوزن

يشير الباحثون إلى أن حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في فقدان الوزن لأنه يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة تشير الدراسات إلى أن هذه الدهون الثلاثية متوسطة تعمل على خفض وزن الجسم ومحيط الخصر بالمقارنة مع الدهون الأخرى وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على الدهون الثلاثية المتوسطة السلسلة لديهم شهية أقل بكثير في الجزء الأخير من اليوم .

فوائد تناول سمك السلمون

يساعد على فقدان الوزن

يعتبر سمك السلمون من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن لاحتوائه على نسبة هائلة من البروتينات الخالية من الدهون ويتم توزيع الدهون من خلال لحمها وتحتوي أسماك السلمون على دهون أقل تشبعًا من معظم اللحوم الحمراء مما يجعلها واحدة من أفضل رفقائك لفقدان الوزن الصحي.

يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا3 الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.

الحفاظ على نضارة البشرة

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.

يقلل من ضغط الدم

سمك السلمون غني بشكل فريد بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وحمض إيكوسابنتاينيك (EPA) وحمض ديكوزاهيكسانويك وتساعد تلك الأحماض الدهنية على خفض ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.