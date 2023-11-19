دراسة تكشف قواعد بسيطة لوظيفة الأمعاء الجيدة

لقد أصبح الإمساك آفة الإنسان المعاصر، ويحتل سرطان الأمعاء المرتبة الثانية في إحصائيات الوفيات الناجمة عن السرطان وفي الوقت نفسه، يقول الأطباء أن بعض القواعد البسيطة يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الأمعاء.

تحدث الأطباء عن كيفية تطبيع وظيفة الأمعاء على صفحات صحيفة "فيك" الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص، نصحوا بشرب كوب من الماء العادي كل يوم بعد الاستيقاظ - وهذا، حسب رأيهم، هو أفضل طريقة لبدء الجهاز الهضمي ويوصي الخبراء بتناول وجبة الإفطار بعد 15 دقيقة من الشرب.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبراء أنه لا ينبغي عليك تناول الطعام عندما تكون عاطفيًا أو منزعجًا أو متعبًا ويلاحظون أنه بسبب عمل هرمونات التوتر، فإن الأمعاء غير قادرة على معالجة الطعام بشكل كامل.

ومن المهم أيضًا لصحة الأمعاء مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء. يعد ذلك ضروريًا للتأكد من أن الطعام الذي يتم ابتلاعه في قطع كبيرة لا يدخل إلى الجهاز الهضمي، وهو ثقيل جدًا بحيث لا يمكن هضمه ويستنزف موارد النظام.

إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لتناول وجبة كاملة وممتعة، فمن الأفضل اختيار الطعام الذي سيستغرق أقل وقت للهضم - الزبادي أو الكفير أو الفاكهة"، شارك الأطباء رأيهم.

يجب استهلاك منتجات الألبان، وفقا للمعالجين، كل يوم، لأنها تحتوي على مواد تنشط البكتيريا الصحية في الأمعاء.

يجب عليك أيضًا شرب كمية كافية من السوائل وتناول المزيد من الألياف (النخالة والحبوب والفواكه والخضروات) لتجنب الإمساك.

وحذر الخبراء من أنه "إذا تم تنظيف الأمعاء بشكل سيء، فإن الوظيفة الوقائية للجدران تضعف بشكل كبير - تدخل السموم إلى الدم وتنتشر في جميع أنحاء الجسم".