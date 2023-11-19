أطباء يكتشفون مفاجاة حول الرضاعة الطبيعية وعلاقتها بفيتامين د

لن يجادل أحد في أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للغاية لصحة الأم والطفل ومع ذلك، وجد باحثون من مايو كلينيك أن معظم الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د.

ويجب على الأمهات الجدد تناول مكملات فيتامين د إذا كن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وهذا الفيتامين سيحمي الطفل من العديد من الأمراض الخطيرة، كما أظهرت الدراسة ويعاني خمس الولادات في الولايات المتحدة (حوالي 800000 طفل) من نقص فيتامين د كل عام، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالكساح وهشاشة العظام.

يتم تشجيع الأمهات المحليات على الرضاعة الطبيعية لضمان حصول أطفالهن على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية ومع ذلك، أكدت دراسة جديدة مخاوف العديد من الآباء الصغار - نادرا ما يحتوي حليب الثدي على ما يكفي من فيتامين د للأطفال حديثي الولادة ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذا لا ينبغي أن يكون السبب في التحول إلى الرضاعة الصناعية، فهي أكثر تكلفة بكثير، وأقل قابلية للهضم من قبل الأطفال، وفي بعض الأحيان تحتوي على كمية غير كافية من العناصر الغذائية.

وبدلاً من ذلك، يمكن لجميع الأمهات الجدد تناول مكملات فيتامين د بأنفسهن أو إضافة الفيتامين مباشرة إلى حليب الثدي، ولاحظ مؤلفو الدراسة 140 أمًا أطعموا أطفالهم حليب الثدي فقط وتحدث العلماء أيضًا إلى 44 أمًا مارسن الرضاعة الطبيعية مع الحليب الاصطناعي.

اتضح أن أقل من نصف الأطفال فقط يحصلون على الجرعة الموصى بها من فيتامين د، وإذا كان لديهم خيار، فإن معظم الأمهات يفضلن تناول المكملات الغذائية مع هذا الفيتامين بأنفسهن بدلاً من إعطائه لأطفالهن، وقالت الأمهات إن السلامة هي العامل الرئيسي الذي سيختارن من خلاله طريقة لإثراء النظام الغذائي لأطفالهن بكمية كافية من فيتامين د.