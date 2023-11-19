العلامات الرئيسية التي تدل على وجود مشاكل في الكلى

وفقا للأطباء المعالجين، فإن الأعراض غير النمطية قد تشير إلى مشاكل في الكلى حيث قام المعالجون بتجميع قائمة بالمؤشرات الرئيسية التي تشير إلى حدوث اضطرابات في هذا العضو الأكثر أهمية للجسم.

وعلى صفحات صحيفة "فيك" الإلكترونية، أشار الخبراء إلى أنه بدون وظائف الكلى الطبيعية، يكون أداء الجسم السليم مستحيلا - حتى الفشل الطفيف يمكن أن يسبب عواقب وخيمة.

ووفقا لهم، فإن التعب المستمر قد يشير إلى مشاكل في الكلى ويحدث هذا الخلل الوظيفي بسبب حقيقة أن الدم يبدأ في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم بشكل أسوأ.

وبالنظر إلى أن الكلى تلعب دور مرشح في الجسم، فإن مشاكل عملها تؤثر على حالة الجلد ويقول الخبراء، إذا شعرت بحكة أو إحساس بالوخز تحت الجلد، فقد يشير ذلك إلى مرض في الكلى.

ومن الأعراض الأخرى ظهور التورم، خاصة في الكاحلين والساقين، ولكن في بعض الحالات في الوجه والذراعين وأجزاء أخرى من الجسم.

بالطبع، يمكن أن تظهر الوذمة لأسباب مختلفة، ولكن الفشل الكلوي هو السبب الرئيسي الكلى هي المسؤولة عن تنظيم توازن الماء والصوديوم، وبالتالي فإن أي خلل في عملها يمنعها من موازنة هذه المؤشرات بشكل صحيح وقال الأطباء المعالجون إن الوذمة يمكن أن تحدث أيضًا بسبب إفراز الكثير من البروتين في البول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحالة المرضية للكلى، كما يشير الأطباء، يمكن الإشارة إليها بفقر الدم، وكذلك جميع التغيرات غير السارة المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالتبول (سلس البول، والحرقان، ورائحة ولون البول الأخرى).

لا يعرف الكثير من الناس عن أحد الأعراض الأخرى لمرض الكلى - ظهور رائحة الفم الكريهة أو الطعم المعدني في الفم وذكر المعالجون أن هذا يشير إلى الفشل الكلوي.