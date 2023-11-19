فئة معينة تحتاج إلى تناول البطاطس والموز بكثرة لهذا السبب

قال مجموعة من الباحثون إن البطاطس والموز تعتبر من الأطعمة الخطرة من منظور غذائي، لكن الناس غالبًا ما يقللون من إمكاناتها الصحية، لقد أخبرنا الخبراء من الذي لا يحتاج مطلقًا إلى التخلي عن استخدامه.

وعلى صفحات مجلة Health Bulletin، قدم الأطباء توصيات بشأن البطاطس والموز ووفقا لهم، خلال الملاحظات الشاملة، تم تسجيل أن استخدامها له تأثير مفيد على حالة مرضى ارتفاع ضغط الدم ويربط العلماء هذا التأثير بوجود البوتاسيوم في هذه المنتجات.

وذكر الخبراء أن وجود الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم في النظام الغذائي يساعد على التخلص من مشاكل ضغط الدم.

وأوضح العاملون في مجال الصحة أن حقيقة أن البوتاسيوم له تأثير مفيد على بنية الدم تجعل المنتجات التي تحتوي عليه مفيدة ليس فقط إذا كنت عرضة لارتفاع الضغط، وأضافوا أن مثل هذه المنتجات تساعد عند تناولها بانتظام على تحسين حالة الجلد، لذا يجب أن يتناولها أيضًا الأشخاص الذين لديهم دراية بالمشاكل الجلدية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المنتجات التي تحتوي على البوتاسيوم في الحفاظ على مظهر شبابي ونضر للبشرة والحماية من ظهور التجاعيد المبكرة وقال الخبراء إن البوتاسيوم يسرع انقسام الخلايا، مما يؤثر بشكل إيجابي على مرونة الجلد.

والمهم، حسب رأيهم، هو اتباع القاعدة عند استهلاك مثل هذه المنتجات وعدم الإفراط في تناول الطعام، وأشار الأطباء إلى أن البوتاسيوم مثل أي عنصر غذائي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الإنسان إذا كان هناك فائض منه في الجسم.