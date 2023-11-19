حملة بشبابها تنظم مؤتمر لمناقشة التوعية السياسية بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

دشنت حملة بشبابها مبادرة بعنوان شباب بهوية مصرية، وذلك لمناقشة التوعية السياسية بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وضمت الحملة حضور عدد من الشباب ومنسقي الحملة حيث بلغ عدد الحضور نحو 150 شاب من المهتمين بالمشاركة السياسية في منظمات المجتمع المدني.

جانب من المؤتمر



جاء هذا بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل،وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، عبد الرحمن النجار، مدير إدارة العجوزة، حنان عبد الفتاح، مدير إدارة الدقي، محمد محمود منسق حملة بشبابها على مستوى الجمهورية، حسام مندور،منسق المبادرة على مستوى محافظة الجيزة، مصطفى ميهوب منسق حملة بشبابها منطقة أرض اللواء.

و تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

وكانت قد أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات، بعد أن قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية.

وبحسب الجدول الزمني، أن تتوقف الحملات الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر الجاري، كما تقرر بدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر المقبل، فيما تقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.