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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مديرية الصحة بسوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمواجهة التقلبات الجوية

مديرية الصحة بسوهاج
مديرية الصحة بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة. وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية واي طارىء، وذلك بناءا على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ووجه بمتابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات علي مدار الساعة  والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وخاصة التمركزات علي الطرق السريعة والصحراوية ، وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، وتوقع سقوط أمطار.

وأكد وكيل وزارة الصحة، توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات (عقرب، تعبان)، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات

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