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الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد.. عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة

الوقود
الوقود

أعلن موفد فضائية "إكسترا نيوز"، هشام عبدالتواب، عن مواصلة معبر رفح البري العمل لتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.

شاحنات الوقود إلى معبر رفح

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وأوضح أنه تم عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد دخولها غزة وتفريغ الحمولة الخاصة بها من الوقود وخاصة السولار.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الوقود إلى قطاع غزة أمر بالغ الأهمية، موضحًا أن مجمل الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة حتى الآن هي 7 وتحمل السولار بعد المشكلات الكثيرة التي يواجهها القطاع خاصة في شبكات الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

وعرضت فضائية  "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، قبل قليل، يرصد لقطات  لحظة وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح، تمهيدًا لعلاجهم في مصر.

ويظهر الفيديو تواجد المسعفين عند معبر رفح استعدادا لدخول سيارات الإسعاف إلى مستشفيات العريش.

واصطفت سيارات الإسعاف المصرية المُجهزة وسط استعدادات مكثفة لاستقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين الخدج الذين سيدخلون معبر رفح قادمين من قطاع غزة؛ لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وجُهزت سيارات الإسعاف خصيصًا بالحضانات اللازمة لاستقبال الأطفال، خصوصًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات المصابة يكون بالغ الدقة والحرج والتعامل اللحظي معها مهم جدًا.

وتُقدر أعداد سيارات الإسعاف الموجودة في معبر رفح بـ80 سيارة إسعاف، نصفها مخصص لحالات الأطفال الخدج.

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