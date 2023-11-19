سكرات الموت الأخيرة.. سلوى عثمان تكشف أسرار مؤلمة عن وفاة والدها وكواليس آخر مكالمة

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أسرار اللحظات الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي، وكواليس المكالمة التي درات بينهما قبل وفاته، وذلك خلال لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا".

سلوى عثمان تكشف سبب وفاة والدها وكواليس اللحظات الأخيرة

تحدثت سلوى عثمان عن بداية معاناة والدها عثمان محمد علي مع المرض والتي بدأت حينما تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "بابلو" قبل رمضان 2022، إذ أُصيب بجلطة ونقل على إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها تركت أثر في يده الشمال وقدمه، ما اضطره للاعتذار عن العمل".

سلوى عثمان

وأكدت سلوى أن والدها قد استعاد صحته بعد خضوعه للعلاج لفترة طويلة، وبالفعل امتثل للشفاء بشكل ملحوظ، إلى أن هاجمه التعب مرة أخرى قبل 25 يومًا، وتواصل معي ليخبرني بعودة الجلطة مرة أخرى وأن يديه وقدمه لم تعد قادرة على الحركة".

سلوى عثمان تكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع والدها الراحل قبل وفاته

دخلت سلوى عثمان في نوبة بكاء شديدة وهي تروي تفاصيل المكالمة الأخيرة التي دارت مع والدها قبل وفاته مشيرة إلى أنه أوصاها على نفسها قائلًا: "خلي بالك من نفسك"، ما جعلها تشعر أنه يودعها، لافتة أن هذه كانت المرة الأولى التي يقرر فيها الرجوع للقاهرة من أجل العلاج بعكس الفترات الماضية التي كان يفضل فيها البقاء في الإسكندرية.

سلوى عثمان تبكي على وفاة والدها

وأشارت سلوى عثمان إلى أن د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان قد أخبرها بضرورة استضافة والدها في دار ضيافة الفنانين لتلقي العلاج المناسب، وبالفعل تم استضافته ولكن بدأت حالته الصحية تتدهور، ولم يعد في كامل وعيه كما كان، ودخل في نوبات نوم متقطعة، انتهت بالغيبوبة.

سلوى عثمان تكشف كواليس علمها بخبر وفاة والدها: لم أصدق وظننت أنه دخل في غيبوبة

وتابعت عثمان: "تواصل طاقم المستشفى معي وأبلغوني أن والدي دخل في غيبوبة وطالبوني بالحضورفورًا، ثم تلقيت اتصالات هاتفية من الصحفيين برسالة تعازي قائلين (البقاء لله)، ما آثار صدمتها ودفعها لإنكار ذلك قائلة "هو في غيبوبة".

سلوى عثمان ووالدها

وتطرقت سلوى عثمان للحديث عن حياة والدها مشيرة إلى أنه سجل القرآن الكريم بصوته لغير الناطقين باللغة العربية، فهو كان أستاذًا للغة العربية.

سلوى عثمان ووالدها

وفاة عثمان محمد علي

وتوفى الفنان القدير عثمان محمد علي والد النجمة سلوى عثمان، عن عمر ناهز ٨٨ عامًا، متأثرًا بمرضه، بعد معاناته من وعكة صحية شديدة قبل وفاته، منذ إصابته في شهر مارس الماضي بجلطة في المخ، أثناء تصوير أحد أعماله الفنية.