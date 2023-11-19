المعهد الفنى الصحى بقنا يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور عيسى محمد حجازى، عميد المعهد الفني الصحى بقنا، اجتماعا بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد، لمناقشة التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد عميد المعهد، أن المشاركة في العملية الانتخابية هي الطريق نحو الاستقرار وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، وتكمن أهميتها في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، فهذا التأثير يؤكد أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

وأكد أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، لافتًا إلى ضرورة نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار مرشحهم بكل حرية، حيث أن الانتخابات تعكس إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

وقال الدكتور عيسى حجازى، إن الانتخابات الرئاسية ستشهد حالة زخم لنؤكد للعالم أن مصر دولة قادرة على إجراء انتخابات في هذا التوقيت فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة بأسرها، وسيؤكد المصريين للجميع أنهم عازمون على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.