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الأحد 19 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر

كشفت النجم نهال عنبر المسؤول عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية ، تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر، إذ تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية وتم نقله إلى أحد المستشفيات .

 وقالت: إن الحالة الصحية للفنان  جمال عبد الناصر مستقرة ، ويجري في الوقت الحالي بعض الفحوصات الطيبة اللازمة لتشخيص الحالة الصحية ، وهي حالة إعياء خفيفة حدثت له في صباح اليوم، وهو حاليا تحت رعاية طبية كاملة داخل أحد المستشفيات.

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جمال عبد الناصر

ومن المعروف أن شارك النجم جمال عبد الناصر في مسلسل أولاد عابد، العمل من إخراج أكرم فريد ، وتأليف سماح الحريري، وشارك في البطولة كل من آيتن عامر، رياض الخولي ، صبري فواز ، محسن محي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، فراس السعيد، إيهاب فهمي، مي الغيطي، صفوة، سما إبراهيم ، جميل برسوم ، تاتيانا، محمد رضوان،سارة ناجي، عفاف مصطفي ، وأخرون.

قصة أولاد عابد 

تدور الأحداث في منزل عابد المصري، وهو أحد أغنى رجال الأعمال في مصر، حيث يقع صراع جشع على المال والثروة، وتسبب المنافسة الشديدة تشتتًا بين أفراد العائلة.

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جمال عبد الناصر

نبدة عن جمال عبد الناصر 

جمال عبد الناصر 4 مارس 1959 ، ممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1987، كما أنه حصل قبل ذلك على بكالوريوس تجارة عام 1981 من أعماله في التلفزيون العائلة، الآذان في مالطة، ليالي الحلمية، القاهرة 80، شئي من الخوف، الوهم والخديعة، ترجع أهميته في السينما إلى الأدوار التي منحتها له الممثلة نادية الجندي وهي الفرص التي كانت تمنحها دوماً للممثلين الجدد، ومتزوج من المُمثلة فاطمة الكاشف.

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جمال عبد الناصر

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