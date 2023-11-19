الأونروا: لدينا فرق طبية تواصل تقديم الخدمات الصحية للمصابين في قطاع غزة (فيديو)

أكد المتحدث باسم “الأونروا” بالضفة الغربية، كاظم أبو خلف، أنه من الضروري تأمين العمليات الإغاثية والإنسانية والطبية في قطاع غزة.

وتابع “أبوخلف” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه يجب الحصول على وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن هناك انتشارا كبيرا للأمراض والأوبئة داخل مستشفيات غزة وخارجها، وهناك طواقم طبية من أونروا في الضفة تقدم الخدمات الصحية للمصابين في قطاع غزة.

اليوم الـ44 للعدوان على غزة:

في سياق آخر، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر في اليوم الـ44 من الحرب، فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية شمالاً، نفّذت قواته، اليوم الأحد، قصفًا مكثّفًا على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية.

في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

وأشارت إلى أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي، موضحة أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد وهو الأهلي العربي "المعمداني" في غزة يعمل حاليًا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.

كما تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، بما في ذلك 3 مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية هي النصر والرنتيسي والقدس.