وتوقع صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900 لترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25% وخفض الانبعاثات الكربونية

كريستيان شيرير: طائرات A350-900 ستتمتع بمكانة ريادية فى أسطول مصر للطيران لتوسيع فرص السفر غرب أمريكا والشرق الأقصى

وقعت مصر للطيران صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتى هذه الصفقة فى إطار سعى الناقل الوطنى الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوى ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة فى مختلف أنحاء العالم، حيث تم توقيع الصفقة خلال فعاليات معرض Dubai Airshow 2023، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و«كريستيان شيرير» الرئيس التنفيذى لعمليات قطاع الطائرات التجارية بشركة إيرباص.

وتسهم طائرات A350-900 عند إضافتها إلى أسطول الشركة فى ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، كما يحظى المسافرون على متن هذه الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة «AirSpace» المميزة من إيرباص، والتى توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة.

وفى هذا الصدد، قال يحيى زكريا «نفخر بأن مصر للطيران أحد أهم شركاء إيرباص فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونسعى معاً إلى اتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بقطاع الطيران المدنى فى المنطقة، حيث ينصب تركيزنا على تطوير أسطول مصر للطيران وتزويده بأحدث الطائرات المتوفرة فى السوق. لذا، وقعت مصر للطيران عقداً مع إيرباص لشراء 10 طائرات جديدة من طراز A350-900، وتتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB، المعروفة بتصميمها العصرى وكفاءتها العالية فى خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود، مما يجعلها خياراً مثالياً لمواكبة الطلب المتزايد على السفر الجوى عبر شبكة وجهاتنا».

شريك رئيسى

وأضاف زكريا أن مصر للطيران شريك رئيسى لشركة إيرباص فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعدة عقود. ونحن نفخر بشدة بهذه الشراكة المثالية، التى لعبت دوراً محورياً فى خدمة وتطوير صناعة النقل الجوى. بدأ تعاوننا منذ أكثر من 40 عاماً بتقديم ثمانى طائرات من طراز A300-B4، تلاها دمج نماذج أخرى مختلفة مثل A220، وA320، وA321، وA320ceo، وA321ceo، وA330، وA320neo، وA321neo والمزيد، ونواصل اليوم هذا التحالف المثمر من خلال الجيل الجديد من طائرات A350-900، حيث من المقرر أن يتم تسليم أولى الطائرات فى عام 2025.

مكانة ريادية

ومن جانبه، قال كريستيان شيرير «ستتمتع طائرات A350-900 بمكانة ريادية فى أسطول مصر للطيران، حيث تُعد أحدث طائرات المسافرين ذات الهيكل العريض وأكثرها كفاءةً، وبالتالى ستكون ركيزة أساسية على صعيد توسيع عروض خدمات الشركة، كما تفتح المجال أمام فرص جديدة للسفر، لا سيما فى غرب الولايات المتحدة والشرق الأقصى، كما أنها الطراز الوحيد الذى يتيح لشركة مصر للطيران توسيع شبكة رحلاتها بكفاءة اقتصادية معيارية، مع ضمان توفير أفضل سبل الراحة للمسافرين على متنها».

وتعتبر طائرات A350 الأفضل فى مجال الرحلات ذات المدى البعيد، وتحديداً ضمن فئة الطائرات التى تستوعب 300-410 مقاعد. ويضمن تصميمها تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وذلك بفضل اعتماده على أحدث التقنيات وابتكارات الديناميكا الهوائية والمواد خفيفة الوزن والمحركات المتقدمة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء بنسبة 50% مقارنة بطائرات الجيل السابق لدى الشركات المنافسة، ويشار إلى أن طلبيات طائرات A350 تجاوزت الألف طلبية شراء من شركات الطيران الرائدة حول العالم.