تناول الجوز يحمي من سرطان الأمعاء ويقلل حجم الإصابات

تناول الجوز واللوز بانتظام يحسن معدل البقاء على قيد الحياة لضحايا سرطان القولون والمستقيم بنسبة 57٪، وتقدم شجرة الجوز مجموعة من الفوائد الصحية للجهاز الهضمي.

وجدت دراسة جديدة أن تناول المكسرات يقلل من احتمالية الوفاة بسرطان الأمعاء، وكان ضحايا هذا المرض الذين تناولوا حفنة من المكسرات كل يوم أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 57%، كما تقلل المكسرات من احتمالية تكرار الإصابة بالسرطان بنسبة 42%، وكان لجوز الأشجار، بما في ذلك اللوز وجوز البقان والجوز، أكبر الفوائد، لكن الفول السوداني وزبدة الفول السوداني لم يكن لهما أي تأثير كبير على صحة المرضى.

وينصح مؤلفو الدراسة ضحايا سرطان القولون والمستقيم بالتأكد من تضمين هذه الوجبات الخفيفة الصحية في نظامهم الغذائي اليومي.

وقام علماء من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن بتحليل صحة 936 مريضا تم علاجهم من المرحلة الثالثة من سرطان القولون والمستقيم وقد خضع معظم المشاركين بالفعل لعملية جراحية وعلاج كيميائي.

ولم ينتشر أي من الأورام وهؤلاء المرضى لديهم فرصة 70٪ للبقاء على قيد الحياة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومن بين جميع المشاركين في الدراسة، استهلك 19% ما لا يقل عن 60 جرامًا من المكسرات أسبوعيًا.

وأظهرت النتائج أن أكلة المكسرات كانت أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 57% مقارنة بالمرضى الذين لم يتناولوا المكسرات على الإطلاق بعد استكمال العلاج.

ويؤكد الباحثون أنه على الرغم من أن المكسرات لها مثل هذا التأثير الإيجابي على ضحايا سرطان الأمعاء، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بديلاً للعلاج التقليدي، بل مجرد عنصر إضافي من عناصر التغذية التي تؤثر على بقاء المرضى على قيد الحياة.

النظام الغذائي الصحي مهم في علاج العديد من أنواع السرطان، وتشكل المكسرات أحد مكوناته الأساسية في الآونة الأخيرة، يشهد الخبراء عددا غير مسبوق من الشباب الذين يواجهون سرطان الأمعاء، والذي يرتبط بسوء التغذية وقلة النشاط البدني.