مصر للطيران تحلق فى سماء «Dubai Airshow

توقيع صفقة انضمام 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطولها الجوى

ستيف إف أودفار هازى: نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران الرائدة في شمال أفريقيا

يحيى زكريا: الصفقة بين صرحين كبيرين وتتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها والحفاظ على الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة «Air Leas Corporation» والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال فى العالم وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلى لعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية «مصر للطيران»، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر تسلم أولى الطائرات بدءًا من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعاً بانتهاء عام 2026.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة Air Leas Corporation فى معرض Dubai Airshow قال «ستيف إف أودفار هازى»، الرئيس التنفيذى لشركة Air Leas Corporation إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد «مصر للطيران»، والذى يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز، مضيفاً أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة فى شمال أفريقيا، مشيراً إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق فى السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتى ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل فى استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

صرحان كبيران

وفى نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين؛ مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation، وهى تتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى ورغبتها فى الحفاظ على مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap - 1B27، وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الانبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعداً (عدد 16 مقعداً لدرجة رجال الأعمال وعدد 144 مقعداً للدرجة السياحية)، معرباً عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation فى هذه المبادرة الاستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعاً لمزيد من التعاون فى المستقبل.

ومن جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC أنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران وأننا نساهم بشكل كبير فى دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر لفريق العمل بمصر للطيران لاختيارهم الشراكة مع شركة ALC فى هذا الاستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC وشركة مصر للطيران.

الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حالياً يضم 80 طائرة من بينها 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة،

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عاماً وتحديداً فى عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

إيرباص فى العرض الثابت

جدير بالذكر أن مصر للطيران شاركت بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A321neo فى العرض الثابت بمعرض Dubai Airshow الذى انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 17 نوفمبر 2023.

وتعتبر هذه الطائرة من أحدث طائرات مصر للطيران التى انضمت لأسطول الشركة مؤخرا، وتمتلك مصر للطيران منها 7 طائرات.

هذا وقامت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاون مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران وكافة القطاعات والإدارات المعنية بالتنسيق مع شركة إيرباص لتشغيل رحلة خاصة رقم MS3215 من طراز إيرباص A321neo إلى مطار آل مكتوم الدولى لوجود الطائرة فى ساحة العرض الثابت أمام ضيوف معرض Dubai Airshow.

هذا وتعد مصر للطيران أول شركة طيران فى أفريقيا تضم هذه الطائرة إلى أسطولها.

وتتميز الطائرة بمقصورة ذات تصميم واسع، الذى يتكون من فئتين، وهى درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً بالإضافة إلى الشاشات الشخصية فى كل مقعد وخدمة الإنترنت وغيرها من أعلى مستويات الرفاهية لتعزز من مساعى الشركة لزيادة عدد الطائرات ذات الممر الواحد فى الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وقد تمّ تزويد الطائرة بمحركات من طراز CFM.. وتعتبر طائرة إيرباص من طراز A321neo هى الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً فى إيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، مما يعزز قدرة مصر للطيران على الاستفادة من الكفاءة، وعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الاستدامة، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل.