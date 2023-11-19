تجديد ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان للإشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية بأسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتجديد ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان، استاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، للإشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص جامعة أسيوط على تعزيز البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية في مجال البيولوجيا الجزيئية. وحظي الدكتور ميخائيل نظمي عجبان باختياره لهذا المنصب نظراً لخبرته وكفاءته العلمية العالية في مجال الميكروبيولوجيا.

يشغل الدكتور نظمي عجبان منصب أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة في جامعة أسيوط، ولديه خبرة واسعة في البحث العلمي والتدريس. ومن المتوقع أن يسهم تجديد ندبه في تعزيز البحوث العلمية في قسم البيولوجيا الجزيئية وتقديم مزيد من الدعم والإرشاد للطلاب والباحثين في هذا المجال.

يأتي هذا القرار تقديراً للخبرات والكفاءات العلمية التي يتمتع بها الدكتور ميخائيل نظمي عجبان في مجال الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة. حيث يعتبر الدكتور عجبان من الأساتذة المتميزين في هذا المجال ولديه مساهمات هامة في الأبحاث العلمية.

بهذا القرار، تؤكد جامعة أسيوط التزامها بتطوير المجال الأكاديمي والبحثي في مجالات متنوعة، وتسعى لتوفير الاستقرار والتميز العلمي من خلال استدامة الخبرات المؤهلة واختيارها بعناية. ويأتي تجديد ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان لمنصب إشراف قسم البيولوجيا الجزيئية كمثال واضح على هذا الالتزام.

يعد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية مؤسسة بحثية رائدة في مجال البيولوجيا الجزيئية في جامعة أسيوط. وتعمل الكوادر البحثية في المعهد على دراسة التركيب الجزيئي للأحياء وفهم تفاعلاتها وعملياتها الحيوية بدقة عالية. وتعد البيولوجيا الجزيئية من المجالات الهامة في العلوم الطبية والطب البشري، وتساهم في فهم أمراض مختلفة وتطوير علاجات جديدة.

يعتبر قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية من الأقسام الرائدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. والدكتور ميخائيل نظمي عجبان سيكون له دور كبير في تطوير وتنمية عمل القسم، وإشراف الطلاب على بحوثهم ومشاريعهم العلمية.

من المتوقع أن يكون تجديد ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان لهذا الدور محفزًا للباحثين والطلاب في مجال البيولوجيا الجزيئية بالمعهد. وستستفيد الجامعة من مساهمته وتجربته القيمة في تطور الأبحاث والدراسات العلمية.

إن تجديد الندب يعكس الثقة الكبيرة التي توليها إدارة جامعة أسيوط للدكتور ميخائيل نظمي عجبان ولمساهمته الفعالة في مجال البحث العلمي والمساهمة الأكاديمية. ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة والمستقبل العلمي المشرق.