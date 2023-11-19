وزير التنمية المحلية يتابع آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية بجنوب سيناء

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، مشددًا على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشار اللواء خالد فودة، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باسترداد 694 متر مربع بإجمالي 9 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

واثنى محافظ جنوب سيناء، على المجهودات الكبيرة التي تمت في مجال المتغيرات المكانية مؤكدًا على أهمية هذا الأمر ومتابعته من خلال القيادة السياسية، للالتزام بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن جنبا الى جنب ، مع عدم التقصير والتراخي وعدم محاباة اي شخص، موضحًا أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 1345 حالة تصالح لأهالي مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة.

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالاً من المواطنين في مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع في افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ، لافتا الي ان هناك متابعة أسبوعية من السيد رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة وتطوراتها .

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلي أنه يتابع باستمرار جوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنطاق المحافظة ويتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع وبكميات متوافرة وعدم الخروج عن الأسعار المعلنة، ويشدد على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والتصدي لجشع التجار والاحتكار للمواد الغذائية.

وتطرق الاجتماع إلي متابعة موقف الربع الأول للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي تم الانتهاء من كافة اجراءات الطرح للمشروعات بجميع مدن المحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق، وتطوير الشوارع والنظافة، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وأشار اللواء هشام آمنة الي الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التي تخصصها الدولة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية .

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية .

رمن جانبه، أشار اللواء خالد فودة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية علي أرض الواقع ، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات

وبحث اللقاء أيضاً جهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص سرعة الانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية بنهاية العام الحالي وذلك للمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذى القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن.

وأكد اللواء خالد فودة، على قيامة بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، والمتابعة المستمرة لأعمال الشبكة الوطنية يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما أجرى اتصالا بعدد من المدن وذلك بغرض الوقوف علي مدي جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة ، مشيرًا الي أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وأشار اللواء خالد فودة، إلى الاستعداد التام لكافة الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها استعداداً لموسم الشتاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ ، كما أشار المحافظ، الي تكليفاته لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.