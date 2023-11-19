وفد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يزور جامعة كفر الشيخ

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الأحد ، الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه، والدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه في مشيخة الأزهر الشريف ومشرف برنامج التوعيه الأسرية والمجتمعية، والدكتور السيد عرفه عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه .



جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الزيارة تأتى في إطار التعاون بين مشيخة الازهر الشريف والجامعة ، والتنسيق والتعاون بين الجانبين في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الاسرة المصرية.

أوضح د. دسوقي، أن الجامعة نفذت بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ممثله فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية دورة "تأهيل المقبلين على الزواج" ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"،ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.