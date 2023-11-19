جامعة القناة: ربط جميع المنتسبين بمركز طب الأسرة تمهيداً للانضمام للتأمين الصحي

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من تجهيز مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، مطالباً جميع منتسبي الجامعة بالإسراع في تقديم البيانات الخاصة بهم، وذلك لربطهم بالمركز كخطوة أولى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ للحصول على الخدمات المتميزة التي تقدمها المنظومة، لافتاً إلى أن كافة المميزات الممنوحة لمنتسبي الجامعة يتمتع بها المحالين لسن المعاش، تقديرا لمساهماتهم الفعالة في دفع الجامعة إلى الأمام حتى تظهر بتلك الصورة المشرفة .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بحفل تكريم السيدة فاديه شرارة لبلوغها سن المعاش، وبإشراف عام ومشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشارك في الحفل الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والسادة مدراء قطاع الدراسات العليا والبحوث والعاملين بالإدارة .

وقدم الدكتور ناصر مندور، الشكر للسيدة فاديه شرارة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في حياتها القادمة، مثمناً جهودها الملموسة لخدمة قطاع الدراسات العليا والبحوث، مشيراً إلى أن قطاع الدراسات العليا خلية عمل لا تتوقف، حيث تمثل أحد الإدارات الرئيسة بالجامعة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تطوير كامل لمنظومة العمل داخل الإدارة لتصبح إلكترونية بالكامل، مع الاحتفاظ بالكوادر البشرية ذات الكفاءة لإدارة العمل بالمنظومة الجديدة، التي تضمن السرعة والدقة وترشيد استخدام الأوراق

ومن جانبه - هنأ الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السيدة فادية شرارة لبلوغها سن المعاش، مؤكداً أن طوال فترة عملها كمدير عام لإدارة الدراسات العليا والبحوث لم تحدث أى مشكلة، وكانت دوماً مثالا يحتذى به في الأخلاق والانضباط، متمنياً لها التوفيق والسداد، ولقطاع الدراسات العليا والبحوث مزيدا من الازدهار ،مقدماً الشكر لجميع العاملين بالقطاع لإسهاماتهم في عملية التطوير المستمر .

وحرصت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة على تقديم الشكر والعرفان لرئيس الجامعة، لدعمه لمنظومة العمل الإداري، وسعيه الدؤوب نحو التطوير والتحديث ، مشيدة بالقيادات النسائية الناجحة داخل إدارة الدراسات العليا خاصة والجامعة عامة ، لافتة إلى أن تعزيز دور العاملين يساهم في زيادة الدافعية للعمل، سعياً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي نهاية الحفل - قدمت السيدة فاديه شرارة الشكر للقيادات الجامعية، ووصفت رئاسة الدكتور محمد سعد زغلول للقطاع " بالقيادة السهلة اللينة .. بكل حزم والتزام "، مشيدة بدور القيادات الفعال بالجامعة في تحقيق طفرة في قطاع الدراسات العليا والبحوث، متمنية التوفيق والنجاح لمدير الإدارة الجديد

وقام رئيس الجامعة بالرد على بعض التساؤلات التي طرحها العاملون بالقطاع ،موضحا أن جميع منتسبي الجامعة بكافة القطاعات يعملون بهدف واحد آلا وهو تقديم خدمات أفضل في ظل منظومة عمل متطورة.

وقام رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير أبو عيشه بتكريم السيدة فاديه شرارة وتسليمها شهادات التقدير عرفاناً بمجهوداتها.