خناقة على أرض.. حبس مزارع أنهى حياة شخص وأصاب آخر بطلق ناري

قررت النيابة العامة حبس مزارع مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة أطلق النيران على شخص وتسبب في إنهاء حياة أخر بعيار ناري بسبب خلاف على قطعة أرض في محافظة مطروح.

تباشر النيابة العامة التحقيق في وقوع وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض بمحيط مديرية أمن مطروح .

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برانى بمديرية أمن مطروح بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بسبب خلاف على زراعة قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخر، بطلقات نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة (مزارع- مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 15طلقة).

ومن جهة أخري تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، المنوفية) من ضبط (5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.. وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة).

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء .. وإعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 44 متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء بمحيط قسم ثان شبرا الخيمة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 5 كيلو مواد مخدرة و12 سلاح فرد محلى بحوزة 44 عنصر إجرامى بشبرا الخيمة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف عنها، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.