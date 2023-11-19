الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي بوقف الحرب جعل إسرائيل أكثر جرأة في ارتكاب المجازر

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

 

حذرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية اليوم الأحد من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. 

txt

غزة تستغيث والإنسانية تنتفض.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

txt

جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)

وأضافت الوزارة في بيان صحفي  أن الهدف من ذلك هو القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة أن المواطنين يدركون أن لا مكان آمن في قطاع غزة يمكنهم اللجوء إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها. 

ورأت الوزارة أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة إسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق إهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة ، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الإيواء التابعة للأونروا. 

وأكدت الخارجية أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

مواد متعلقة

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على مجازر الاحتلال

مجازر الاحتلال مستمرة في غزة .. تفاصيل "مرعبة وصادمة"

المؤتمر: صمت المجتمع الدولي على مجازر الاحتلال بغزة كشف حجم المؤامرة على المنطقة

الخارجية الفلسطينية تُدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي وتُناشد بحماية مستشفيات غزة

ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: ما نراه عبر الشاشات لا يمثل واحداً من ألف من مجازر الاحتلال

مسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين

غزة تستغيث والإنسانية تنتفض.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
الجريدة الورقية