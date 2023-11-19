الشباب والرياضة: إشادة دولية لختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أولمبيك فت للياقة

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ..

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اختتم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، فاعليات مهرجان «Olympic Fit» للياقة التنافسية، أكبر أولمبياد للياقة التنافسية، في نسختها الثالثة في مصر، والتي نظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 37 دولة، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، والتي امتدت في الفترة من 16 حتي 18 نوفمبر الجاري وسط اشادة دولية من وفود كافة الدول المشاركة والاتحاد الدولي للياقة التنافسية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، (بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فعاليات المهرجان شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا على مدار أيامه، بمشاركة أبطال العالم فى اللياقة التنافسية، والذين يمثلون 37 دولة حول العالم، إلى جانب 500 طفل وطفلة في بطولة الـ juniors..

وأضاف الوزير، أن تنظيم المهرجان جاء بعد النجاح الكبير الذي تحقق في النسختين الأولي والثانية والتي تم تنظيمها في العاصمة الإدارية عامي 2021 و2022، مشيرًا إلى أن الإقبال كان كبيرًا من الشباب للمشاركة في الفعاليات سواء على مستوى الاحتراف أو الهواة، والذى يأتي لنشر مراكز التدريب لنشر ثقافة الممارسة.

وتضمنت الفعاليات تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادي» بالعاصمة الإدارية، وهي بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جرى- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.