شباب ورياضة القليوبية تطلق المعسكر الكشفي التقييمي للطلائع

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء الكشفى التقييمى للفرق الكشفية ( الكشافة - الأشبال )، على مستوى محافظة القليوبية، بمركز شباب ناصر التابع لإدارة شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة للموهوبين والمبدعين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأقيمت الفعاليات بحضور هانى جميل مدير إدارة النشء بالمديرية وجميع الفرق الكشفية ( مرشدات وزهرات مركز شباب منطى - مرشدات وزهرات مركز شباب ناصر - زهرات مركز شباب طحانوب - مرشدات وزهرات مركز شباب صنافير ) وتم التنافس بين الفرق فى الأرض الكشفية على تنفيذ مسابقة أسرع خيمة ومأوى خلوى والنمازج الكشفية كما تم التنافس بين الفرق فى ورش العمل على أشغال الجبس - الأشغال الورقية - قاعدة غزل - أشغال المكرمية - أشغال النسيج.

وأسفرت المسابقات عن فوز فريق الزهرات بمركز شباب طحانوب بشبين القناطر، فريق المرشدات بمركز شباب منطى بشبرا الخيمة، وستمثل هذه الفرق محافظة القليوبية فى مسابقة التميز الكشفى التى تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشئ على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن النشاط الكشفي من الأنشطة المهمة للنشء والشباب له دور مهم في تأسيس الشخصية وأنه أحد أهم جوانب العملية التعليمية، وفوائد فى بناء شخصية قوية يعتمد عليها وشخصية واعية وتقبل الآخر، وبناء شخصية تعتز بوطنها إضافة لإكساب الاعتماد على نفسها وحسن التصرف في المواقف وحل المشكلات والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة لها.

تأتى فعاليات المعسكر برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جيهان حنفى وكيل الوزارة الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت إشراف هاني جميل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.