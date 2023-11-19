ملابسات استدراج عامل دليفري وسرقة دراجته النارية بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين قاموا باستدراج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بالجيزة.

أمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الدراجة النارية وكاميرات المراقبة في محيط المنطقة.

كان قد تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم باستدراج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ ب 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته وإستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 44 متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء بمحيط قسم ثان شبرا الخيمة.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 5 كيلو مواد مخدرة و12 سلاح فرد محلى بحوزة 44 عنصر إجرامى بشبرا الخيمة.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف عنها، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تم استهداف و ضبط عناصر إجرامية لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة تجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقب تقنين الإجراءات، وإستذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللإزمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهم (2,370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1,730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جرام من مخدر البودر – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض).