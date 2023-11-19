نسرين طافش تعيد ذكرى إطلالتها الفلسطينية وتوجه رسالة قوية لإسرائيل (تفاصيل)

حرصت النجمة نسرين طافش أن تسترجع ذكريات واحدة من أبرز إطلالاتها التي خطفت قلوب جمهورها ومتابعيها بها منذ ظهورها على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الدير جيست في الدورة الـ ١٨، الذي أقيم عام 2021، في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وذلك بنشر صور إطلالتها في هذا اليوم من جديد عبر الحساب الشخصي لها بالإنستجرام.

نسرين طافش

وسبق وكشفت نسرين طافش لـ "بوابة الوفد" عن تفاصيل اختيارها لهذة الإطلالة، قائلة: " حبيت أدعم فلسطين على طريقتي الخاصة، لذا اخترت هذا التصميم لأنه بيحمل رسالة للشعب الفلسطينييني ، فهو تصميم فلسطيني من توقيع مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغلول".

نسرين طافش تدعم شعب فلسطين

وبعد مرور عامين على هذة الإطلالة حرصت ان تعيد ذكريتها من جديد وتدعم المبدعات الفلسطينيات ومعلقه عبر الانستجرام: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة هكذا طرزت كلمات أسطورة فلسطين الشاعر محمود درويش بأنامل مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغلول المقيمة في أميريكا على خصر هذا الثوب الفلسطيني المصمم بطريقة معاصرة (الصورة عمرها سنتين)".

نسرين طافش تدعم شعب فلسطين

وتابعت: "نحن شعب بطولات و نحن أيضا شعب مبدع يحب الحياة ما استطاع اليها سبيلا شعب مثقف متعلم محب، حاملين معنا حب فلسطين في قلوبنا اينما كنا، الثوب الفلسطيني هو عنوان السلام و الجمال و الحرية المستمد من جمال فلسطين العظيمة الحرة عائدون وصباحكم نصر".

وأضافت: "حافظو على معنوياتكم عالية و اهتمو بسلامكم النفسي لتعودو اقوى و لتستمروا بنصرتهم بالتوعية او بالنشر بالدعاء بصورة بأغنية تراثية بإيمانك بالنصر ، قضية فلسطين ليست ترند استمرو بالنشر".

نسرين طافش تدعم شعب فلسطين

واستطاعت نسرين طافش بعزة وقوة المرأة الفلسطينية أن تكون حديث متابعيها وجمهورها بإطلالتها الساحرة في حفل توزيع جوائز الدير جيست بدورته الـ 18، الذي أقيم عام 2021، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة ملكية، مزج بين الاحتشام والأنوثة في آن واحد، مزود بوشاح طويل أبيض اللون مصمم من الحرير اتسم الفستان ببعض الرسومات والتطريز الراقي باللون الأحمر الداكن والأزرق، ليكن رسالة لدعم فلسطين، حمل توقيع مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغول، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء بكعكه منسدلة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.