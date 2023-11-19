بيسيرو يكشف للوفد موقفه من خلافة أوسوريو في الزمالك

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الحالى لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، ومدرب الأهلي الأسبق، موقفه من تولى المهمة الفنية لفريق الزمالك، وذلك خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

أكد بيسيرو، في تصريحات خاصة عبر "بوابة الوفد"، أنه يرفض تمامًا فكرة تدريب الزمالك في ظل احترامه للعقد المتفق عليه مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وأضاف مدرب نيجيريا، أنه يعمل حاليًا على تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام منتخب زمبابوي، نافيًا تلقيه أي عروض لتدريب الفارس الأبيض.

يعد بيسيرو، صاحب الـ63 عامًا، أحد الأسماء المرشحة لتدريب الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أوسوريو، بسبب تراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويتولى جوزيه بيسيرو تدريب منتخب نيجيريا منذ مايو من العام الجاري، بهدف قيادة النسور في كأس أمم أفريقيا 2023.

وخاض بيسيرو تجربة تدريبية في مصر مع النادي الأهلي في الفترة من أكتوبر عام 2015 حتى يناير من عام 2016، خاض خلالها 12 مباراة فقط، قبل الرحيل من أجل تدريب بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.