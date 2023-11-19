الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

من جنوب الصعيد قطار "أنا مشاركة" يصل البحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم حملة "أنا مشاركة"، لمؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة "دعاء زهران"، بمحافظة البحيرة وذلك بحضور الدكتورة داليا هندى عضو مجلس الأمناء والمشرف على قطاع غرب الدلتا، الدكتورة هالة سويف، الدكتورة أميرة الدسوقي، والدكتورة  مروة مسعد، ثناء القطيفي، أعضاء مكتب هي تستطيع للتنمية بالبحيرة، وسوف تستمر الحملة بمحافظات الجمهورية. 

تستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهم حق التصويت بكل محافظات الجمهورية من أجل التوعية بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية، كما أن قامت الحملة بزيارة عدد من مراكز البحيرة المختلفة والاستماع للآراء السيدات بها.

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ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا هندى عضو مجلس الأمناء، على أن تنظيم المشاركة السياسية للمرأة والكشف عن فجوات ونواقص التشريعات والقوانين العربية فيما يخص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية؛ وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى و التجارب الناجحة للمشاركة السياسية للمرأة بالعلاقة مع منظومة التشريعات الوطنية، أو الإجراءات الخاصة بتنظيم وعقد الانتخابات.

 وأضافت أن تهدف الحملة للتوعية والتأكيد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن.

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