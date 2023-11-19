يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وسيراليون كورة اون لاين في تصفيات كأس العالم

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وسيراليون كورة اون لاين في تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا لمواجهة سيراليون اليوم، الأحد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

يحل المنتخب الوطني الأول، ضيفا ثقيلا اليوم الأحد، على نظيره سيراليون، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وسيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب صامويل بدولة ليبيريا، في ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات، عقب الانتصار في المباراة الأولى على حساب جيبوتي بستة أهداف دون رد.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها منتخب مصر مع نظيره منتخب سيراليون، وأول مرة منذ عام 2011.

ويبحث منتخب مصر عن فوزه الأول تاريخيا على منتخب سيراليون بعدما انتهى اللقاءان التاريخيان بين المنتخبين بالتعادل وفوز المنتخب السيراليوني.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد اكتساحه في الجولة الأولى جيبوتي بستة أهداف دون رد، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الرابع بنقطة واحدة تحصل عليها من تعادله سلبا مع إثيوبيا.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون

يواجه منتخب مصر الأول نظيره سيراليون فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم (2026) فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على ملعب صامويل كاتيون فى دولة ليبيريا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

مباراة منتخب مصر وسيراليون تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة فى تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.