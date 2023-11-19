تعليم سوهاج تفعل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اجتماعًا بأعضاء منظومة التغذية المدرسية باستخدام الكروت الذكية، لبدء تدشين منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية، بالتعاون مع شركة " سايلو فودز " للأغذية الموردة للتغذية المدرسية.

حضر الاجتماع كل من: سليمان بخيت وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية، والعميد محمود محمد تمام، قائد ضباط السيطرة على المنظومة، والعميد ياسر عبد الحميد، والعميد محمود أحمد إبراهيم، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيمن محمد السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الحمد، والعاملين بإدارة التغذية بالمديرية.





وتم تجربة تشغيل المنظومة بالكروت الذكية واستخدام الباركود للتأكد من صحة ودقة جميع إجراءات التوزيع من مخازن المتعهد إلى مدارس المحافظة المختلفة، والتأكد من أن جميع الأنظمة المميكنة الخاصة بالمنظومة تعمل بكفاءة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أن المديرية تضع على رأس أولوياتها أمن وسلامة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك سلامة مباني المؤسسات التعليمية باعتبارها البيئة الحاضنة للعملية التعليمية .





كما أكد على ضرورة وجود خطة محكمة الخطوات لدى جميع المؤسسات التعليمية بسوهاج يتم تنفيذها حال وقوع أي أمر طارئ يهدد سلامة العاملين بهذه المؤسسات أو يهدد مبانيها مع ضرورة تدريب العاملين بها على تنفيذ خطواتها بدقة من وقت لآخر حرصًا على سلامتهم وتفادي وقوع أي خسائر حال حدوث أي أمر طارئ.





جاء ذلك أثناء تنفيذ مديرية التربية والتعليم بسوهاج لتجربة اخلاء كنموذج محاكاة لإخلاء المبني في حالة حدوث أي طارئ، لتدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء الموضوعة سلفًا، تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، واشراف ميداني للأستاذ ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

قام بتنفيذ خطة الإخلاء إدارة الأمن بالمديرية بقيادة الأستاذ علاء أبو العجب، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمديرية، لمزيد من تدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء حال حدوث أي طارئ يمثل خطورة على مبنى المديرية أو العاملين بها والمترددين عليها.





جدير بالذكر أن تنفيذ خطط الإخلاء بالمباني الحكومية بمختلف القطاعات يأتي في اطار توجيهات السيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وبناء على تكليف السيد العميد أركان حرب المستشار العسكري لمحافظة سوهاج بشأن تنفيذ تجربة اخلاء المباني الحكومية.