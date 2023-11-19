محافظ جنوب سيناء يلتقي مساعد وزيرة التخطيط لبحث سبل التعاون المشترك

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي وذلك بغرض بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة ايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

وفي بداية اللقاء، تقدم السفير هشام بدر بتهنئة محافظ جنوب سيناء لفوز مشروع "مخيم بساطة" بالمركز الثاني فئة (المشروعات المحلية الصغيرة) بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية 2023 والذي يعد من أهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة بالمحافظة إضافة الى حصوله على شهادة المفتاح الأخضر والتي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

ومن جانبه، استعرض محافظ جنوب سيناء، أبرز الإنجازات التي حققتها المحافظة في الآونة الأخيرة تشهد طفرة واسعة في مختلف القطاعات، مشيراً الى إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية" الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، القدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة. إضافة الى العمل على تفعيل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائي والغاز، واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغيير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من أجل الترويج السياحي.

وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وأشار فودة الى المجهودات الملموسة لفريق عمل "المرصد الحضري" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص برصد مؤشرات الأداء في جميع قطاعات التنمية المستدامة، كالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، إضافة إلى رصد مؤشرات مدى رضا المواطن على جميع الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية وكذلك رصد مؤشرات رضا السائح.