عملوا نفسهم بوليس..التحقيق مع متهمين بسرقة حقيبة بها مليون جنيه بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بالجيزة .

وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الكاميرات المتواجدة في محيط الحادث.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه بالجيزة من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المبلغ المسروق.

و تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (سائق ، مرافقه- مقيمان بالبحيرة) بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالي.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث إستغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية ، فإتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 5 كيلو مواد مخدرة و12 سلاح فرد محلى بحوزة 44 عنصر إجرامى بشبرا الخيمة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف عنها، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تم استهداف و ضبط عناصر إجرامية لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة تجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والمقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالى 44 متهم) متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.