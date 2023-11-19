9 خطوات لاستخراج كعب العمل أونلاين

٩خطوات لاستخراج كعب العمل أونلاين.. يبحث الكثير من المواطنين، عن كيفية استخراج كعب عمل غلكترونيًا كونه وثيقة حكومية مهمة للتعيين في الوظائف والمؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها من المنشآت التي تطلب الحصول على كعب عمل.

وزارة العمل

وتوفر وزارة العمل خدمة للمواطنين بمختلف المحافظات بشأن كيفية استخراج كعب عمل أون لاين، بدلاً من الذهاب لمكاتب العمل بالمحافظات، وتيسيرا على المواطنين وتوفيراً للوقت، حيث أتاحت الوزارة الرابط عبر موقع الوزارة الإلكتروني، موضحة كل الخطوات وطرق التقديم وغيرها من الضوابط والقواعد التي يجب الالتزام بها.

وتستعرض " بوابة الوفد "في السطور التالية، أبرز المعلومات عن طرق وكيفية استخراج كعب عمل أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

خطوات استخراج كعب عمل إلكترونًيا

يجب على الراغب في استخراج كعب عمل أون لاين الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي https://www.manpower.gov.eg/index.html.

النقر على أيقونة خدمة تسجيل راغبي العمل.

اختيار التسجيل لأول مرة.

تسجيل البيانات المطلوبة منك على الموقع.

إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في: (أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي).

تحديد محل العمل إذ كان داخل مصر أم خارجها.

أكمال التسجيل وأرسال الطلب.

النقر على حفظ وتقديم الطلب.

مقدم الطلب يمكنه استلام كعب العمل من خلال مكتب العمل الموجود في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.