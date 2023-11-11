وزارة العمل تنظم حملة" 100 يوم صحة "بمديرية عمل الإسماعيلية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية إستضافت فريق طبى من الأطباء والممرضين للإطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها ، ضمن حملة وزارة الصحة" 100 يوم صحة" ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المتردديين ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين .

واوضح حسن رداد مديرمديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية استضافت المبادرة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية ، مضيفاً أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان ، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية وفي مختلف المكاتب ووفقاً لجداول زمنية مسبقة ، مناشداً جميع العاملين بسرعة إجراء الكشف و الاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر ، ومضيفاً أن حملة 100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج