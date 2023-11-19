حزب الله يستهدف موقع جل العلام الإسرائيلي ومحيطه بالصواريخ

أعلن حزب الله، استهداف موقع "جل العلام" الإسرائيلي ومحيطه بالصواريخ وقذائف المدفعية، وإحداث إصابات مباشرة به، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب القناة الإخبارية، استهدف حزب الله أيضا موقعين إسرائيليين قبالة القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في وقت سابق، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان، موضحة أن طائرات الاحتلال الحربية أغارات على أطراف بلدات جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب، في القطاع الغربي.

ولليوم الـ44 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر ، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.