هبوط إيرادات فيلم حسن المصري في شباك التذاكر

حصد فيلم حسن المصري، بطولة الفنان أحمد حاتم وفريال يوسف، أمس السبت، إيرادات بلغت: 4،753 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشي، وتم تصوير عدد من مشاهده في بيروت والقاهرة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو إنتاج مشترك بين شركات مصر العالمية.

فيلم حسن المصري

أحداث فيلم "حسن المصري":

أكد الفنان أحمد حاتم في تصريحات له أن شخصيته في فيلم "حسن المصري" تعتمد على الأكشن، وأشار إلى أن مشاركته في السابق في أكثر من عمل رومانسي أو درامي، لم يكن باختياره، ولكن بسبب الظروف المحيطة التي تجعله يشارك في هذه النوعية من الأعمال، مضيفًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في الفيلم وخضوعه لتدريبات أكشن، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

أبطال فيلم "حسن المصري":

ويقوم ببطولة فيلم "حسن المصري" بجانب أحمد حاتم كل من: لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج/ سمير حبشي.

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية فيلم "المطاريد" الذي عرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته كل من: إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم:

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.