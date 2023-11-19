الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم وش في وش بالسينمات

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

بلغت إيرادات فيلم وش في وش للفنان محمد ممدوح، في شباك التذاكر أمس، السبت، 89.493 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم وش في وش

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك أيضا فى فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن مشوق.

مواد متعلقة

فيلم "فوي فوي فوي" في المركز الثاني بالسينمات بإيرادات أمس

إيرادات مرتفعة لفيلم "بلوموندو" في شباك التذاكر

حلقة خاصة عن الابتلاء ببرنامج "واحد من الناس".. غدًا

حفل لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة فرحات فى الجمهورية

تفاصيل العرض المسرحي "يوم عاصم جدا"

تفاصيل احتفالات أوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمي للطفل

مسلسل صوت وصورة.. أحداث الحلقة 26 قبل عرضها

برنامج "واحد من الناس" يحيي ذكرى أحمد زكي في حلقة خاصة

الجريدة الورقية